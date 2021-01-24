النائبة مها شعبان: الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة نهائيًا.. فيديو

قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة في مصر نهائيًا.





ووجهت "شعبان"، عدة أسئلة لوزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة: هل تمتلك وزارة الزراعة سياسة زراعية موجودة فعلًا .. أشك .. ولو موجودة يا ريت حضرتك تعرضها علينا يا فندم"





وتساءلت، النائبة مها شعبان، هل وزارة الزراعة جادة في أنها تقدم للفلاح المصري مدخلات الإنتاج بسعر عادل .. وتأخذ منه المنتج بسعر منصف .. أعتقد مش موجود.. ولو موجودة بتمشي على سطر و100 سطر لأ.





وكشفت "شعبان"، عن وجود مزرعة تقارب 10 آلاف ما بين كفر الشيخ وقلين، تابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، مهدرة وغير مستفيدين منها، مضيفة "غير مستفيدين منهم إطلاقًا وأرض مهدرة ولم يتم الاستفادة منها".





وأضافت، حتى الجزء اللي طلع من الأراضي دي ودخل أحوزة عمرانية .. لما المحافظة بتطلب منهم جزء يعملوا مصالح نفع عام أو التوسع في مشروعات إسكان للشباب .. وزارة الزراعة بترفض.



