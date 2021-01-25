احتفالا بعيد الشرطة.. طلاب تربية رياضية حلوان ينظمون أمسية شعرية

أعلن اتحاد طلاب اتحاد طلاب كليه تربيه رياضيه بنين الهرم ب جامعة حلوان عن تنظيم امسية شعرية وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية ورجالها البواسل وذكرى ثورة ٢٥ يناير وتخليد ذكرى شهداء الوطن وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد الطالب محمد نور الدين.





وقال عضو اتحاد الطلاب لـ "صدى البلد" إن الأمسية الشعرية ستكون اونلاين وستنطلق يوم الاثنين الموافق 25 يناير الساعة 7 مساء من خلال ابلكيشن زووم ودعي الطلاب الذين يمتلكون موهبة وملكة الشعر ان ينظموا الى الأمسية الشعرية.





وهنأ مجلس إتحاد طلاب تربية رياضية حلوان الشرطة المصرية بعيدها الـ ٦٩ عاما، وقال هو احتفال بيوم العزة والكرامة المصرية، احتفال بشهدائنا الأبطال الذين دافعوا عن تراب الوطن ولم يسعوا لتكريم أو مقابل احتفال باليوم الذي أثبتت فيه الشرطه المصريه أن وطنيتها ليست محل تشكيك أو مساومة.





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وفى إطار متصل بعث الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية ورجالها البواسل وذكرى ثورة ٢٥ يناير.





جاء فيها: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لى ولأسرة جامعة حلوان أن أتقدم لكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال٦٩ وبالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير داعيًا المولى عز وجل لكم بموفور الصحة والعافية و لمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والتقدم والنماء فى ظل قيادتكم الحكيمة

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