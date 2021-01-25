لاتجاره في المخدرات.. القبض على عامل بفندق سياحي بشرم الشيخ

تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط عامل باحد الفنادق السياحية وبحوزته لفافات من مخدر الهيروين.

تلقي اللواء احمد الالفي مساعد وزير الداخلية ومدير امن جنوب سيناء اخطارا من اللواء محمد كامل عناني مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بالقبض علي متهم بالاتجار في الهيروين





وكانت وردت معلومات للعميد احمد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بقيام بعض تجار المخدرات بممارسة نشاطه الإجرامي بمنطقة الرويسات وكانت تعليماته بتكثيف الاجراءات الامنية وضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم مع استمرار احكام السيطرة واليقظة التامة والتواجد الامني بشوارع واحياء المدينة ووقف ظاهرة انتشار المخدرات بين المتعاطين والتجار للمواد المخدرة.





واثناء تواجد النقيب كريم سكر ضابط بفرع البحث الجنائى بشرم الشيخ علي كمين مخرج الرويسات وقيامه بفحص ركاب الميكروباص اشتبه في المتهم " احمد . س . م . ا" مواليد 26/ 3/ 1987 مقيم شارع المدرسة القديمة القلج مركز الخانكة محافظة القليوبية عامل باحد فنادق شرم الشيخ السياحية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قام ضابط المباحث والامين عطيه احمد والامين رمضان فريد من رجال المباحث السرية بتفتيش المتهم وعثر بحوزته علي "9" لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ 420 جنيه مصري ومحمول ورغم الاجراءات الامنية المشددة لم ترهب المتهم والضربات الامنية اليومية لاقرانه من متعاطي وبائعي المخدرات وقرر ان يستمر في طريق الشيطان والحرام.





وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمحمول للتواصل مع العملاء والمبلغ المالي حصيلة البيع





وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 312 لسنة 2021 جنح قسم اول شرم الشيخ واخطرت النيابة العامة بشرم الشيخ للتحقيق.

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