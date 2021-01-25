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«وقائية الصحة» عن تطعيم الفريق الطبي بـ لقاح كورونا: له عائد نفسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:27 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفتاح
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أسامة علي
علق الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بدء تطعيم الأطقم الطبية بفيروس كورونا اليوم.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، اليوم بمثابة شكر من الدولة للأطقم الطبية، ويوم عظيم للدولة المصرية والريادة كأول دولة أفريقيا توزع لقاح كورونا.

وأضاف محمد عبد الفتاح، أن تطعيم الفريق الطبي بـ لقاح كورونا له عائدا نفسيا كبيرا، لافتا إلى أن ما حدث اليوم استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ بداية الحائجة.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية انحسار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدأ في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.

وأكملت: هناك عدالة مهنية وأخلاقية يجب أن يتبعوا في الحصول على اللقاح، وعليها ستحصل الأطقم الطبية في مستشفيات الرعايا والعزل على أولى الجرعات، وبعدها الأطقم الطبية المعاونة ومن ثم ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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