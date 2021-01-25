ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:05 ص
الخشت
الخشت
Advertisements
مريم عزت
‎نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، بعد وفاتها مساء اليوم عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

‎ودعى الدكتور محمد الخشت، للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.


‎وقال الدكتور الخشت، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، كانت تمثل نموذجا للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام ورحمته ووده، ولها إضافات حقيقية في مجال الدعوة وقدمت الكثير من المساعدات وأعمال الخير  من خلال جمعيتها الخيرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

طبيب الإنسانية.. وفاة اخصائي جراحة عامة متأثرا بـ كورونا في الشرقية

وفاة مفتش صحة سابق بالمنوفية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وزير التعليم العالي ينعي رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالأعلى للجامعات

شهداء الواجب.. وفاة رئيس قسم الحضانات بمستشفي الزقازيق متأثرا بكورونا

وزير التعليم العالي ينعي عميد زراعة كفر الشيخ بعد وفاته بـ كورونا

ترشيحاتنا

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

وفد من نادي الإسماعيلي يصل الزمالك للتفاوض على صفقات تبادلية .. تفاصيل

بعد تصريحه المثير للجدل.. شاهد أول تعليق من الفنان محمد نجاتي

انفراد.. مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي مقابل ٢ مليون دولار

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات