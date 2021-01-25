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ظهور 4 سلالات لكورونا قد تدفع العالم لإغلاق جديد.. تفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:32 ص
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
فى ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا والبدء فى تطعيم الشعوب بلقاح كورونا ،فوجئ عدد من الدول قبل أيام بأن فيروس كورونا المستجد تحور إلى طفرات جديدة أسرع في الانتشار، وكانت المملكة المتحدة البريطانية، أولى الدول التي ظهرت بها طفرة من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا وعلى مدار الأيام الماضية كانت المعرفة الوحيدة بهذه الطفرة هي سرعة انتشارها، ومنذ ساعات قليلة أكد العلماء أنها أشد فتكًا .

فيما صرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، بأن الأدلة المبكرة تشير إلى أن نوع فيروس كورونا الذي ظهر في المملكة المتحدة قد يكون أكثر فتكًا من السلالة الأولى التى ظهرت فى مدينه ووهان الصينية وفقًا لتقرير "سكاى نيوز"

وتوقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" توقع ارتفاع الوفيات بسلالات كورونا الجديدة إلى ٦٠٠ ألف حالة.

وأضاف التقرير أن ظهور السلالات الجديدة تسبب فى فرض قيود جديدة فى العديد من الدول فى أوروبا و آسيا، فبدأت "بكين" حملة فحص لمليوني شخص، وأغلقت "النرويج عاصماتها بسبب الانتشار الكبير للسلالات الجديدة، ومنعت "بلجيكا "السفر لسكانها حتى الاول من مارس، كما فرضت "مدريد" قيود جديدة بعد الارتفاع القياسى للاصابات بعد احتفالات رأس السنة.

وفى هذا السياق أعلنت السلطات الألمانية عزل مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن إصابة 20 شخصا بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" التي اكتشفت في بريطانيا

وأشارت مديرية الصحة في منطقة "رينكندورف" ببرلين - وفقا لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية اليوم، الأحد - إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولت"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس "كورونا" الأسرع انتشارا.

ولفتت إلى أن الإصابات تم الكشف عنها في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.. مؤكدة أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.
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