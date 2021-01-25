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توك شو

منافس أردوغان: تركيا محاصرة بين حزب حاكم يوشك على السقوط ومعارضة جبانة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:01 ص
اردوغان ومحرم انجه
اردوغان ومحرم انجه
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ندى عبد العزيز
يستعد "محرم إنجة" القيادى البارز فى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لإطلاق حزب جديد خلال الشهور المقبلة، ذلك بعد تقديمه استقالته من حزب الشعب الجمهورى مارس المقبل.

وحسب تقرير عرضته "سكاى نيوز" فإن محرم إنجة، يجرى جولات عديدة في الولايات التركية أطلق عليها "حركة البلد"، للتقرب من المواطنين ومعرفة همومهم. 

وأكد التقرير، أن "محرم إنجة" يحظى بشعبية كبيرة حيث حظى على 30% من أصوات الشعب التركي في انتخابات الرئاسة الأخيرة ضد أردوغان، وهي أعلى نسبة يحصل عليها حزب الشعب الجمهوري.

وأكد "محرم إنجة" فى خطاب سابق له فى إحدى الولايات التركية "غير لائق أن تكون تركيا محاصرة بين حزب حاكم يوشك على السقوط ومعارضة جبانة".

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