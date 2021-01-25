منافس أردوغان: تركيا محاصرة بين حزب حاكم يوشك على السقوط ومعارضة جبانة

يستعد "محرم إنجة" القيادى البارز فى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لإطلاق حزب جديد خلال الشهور المقبلة، ذلك بعد تقديمه استقالته من حزب الشعب الجمهورى مارس المقبل.
وحسب تقرير عرضته "سكاى نيوز" فإن محرم إنجة، يجرى جولات عديدة في الولايات التركية أطلق عليها "حركة البلد"، للتقرب من المواطنين ومعرفة همومهم.
وأكد التقرير، أن "محرم إنجة" يحظى بشعبية كبيرة حيث حظى على 30% من أصوات الشعب التركي في انتخابات الرئاسة الأخيرة ضد أردوغان، وهي أعلى نسبة يحصل عليها حزب الشعب الجمهوري.
وأكد "محرم إنجة" فى خطاب سابق له فى إحدى الولايات التركية "غير لائق أن تكون تركيا محاصرة بين حزب حاكم يوشك على السقوط ومعارضة جبانة".