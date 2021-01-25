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محافظات

سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:02 ص
سفاجا تتجمل للاحتفال
سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات
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إبراهيم جادالله
أنهت مدينة سفاجا بالبحرالأحمر برئاسة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، استعداداتها لإحتفالات العيد القومي للمحافظة وللزيارة المرتقبة للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لافتتاح عدد من المشروعات. 

أوضحت المغربى ، أن المدينة سوف تقيم عدد من الاحتفالات متفرقة لبث البهجة في نفوس أهالي سفاجا بالتزامن مع تسليم عدد من أسر زرزارة مساكنهم بحي الروضة، وإطلاق التيار بلوحة توزيع كهرباء منطقة الاشغال، بالإضافة إلي افتتاح مقر ملحق الإدارة التعليمية وذلك مرورا بالشارع الرئيسي .

وأشارت المغربي إلي أن  مدينة سفاجا  تحولت إلي خلية عمل  في مختلف الشوارع والميادين الداخلية والخارجية من أعمال لتجهيز المشروعات للافتتاح وتسليم بديل العشوائيات وتسكين حي الروضة. 

وكلفت رئيس المدينة، الأستاذ هاني عمر، مدير إدارة منظومة النظافة والتجميل، بتكثيف العمل وتجميل المدينة بالتنسيق مع إدارة الزراعة وشركة النظافة المتعاقدة، حيث تم رفع كفاءة عدد من الحدائق وتهذيبها ودهان الارصفة حتي تظهر المدينة في ابهي صورها في العيد القومي للمحافظة.
سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات
سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات
سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات
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