سفاجا تتجمل للاحتفال بالعيد القومي وافتتاح عدد من المشروعات

أنهت مدينة سفاجا بالبحرالأحمر برئاسة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، استعداداتها لإحتفالات العيد القومي للمحافظة وللزيارة المرتقبة للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لافتتاح عدد من المشروعات.





أوضحت المغربى ، أن المدينة سوف تقيم عدد من الاحتفالات متفرقة لبث البهجة في نفوس أهالي سفاجا بالتزامن مع تسليم عدد من أسر زرزارة مساكنهم بحي الروضة، وإطلاق التيار بلوحة توزيع كهرباء منطقة الاشغال، بالإضافة إلي افتتاح مقر ملحق الإدارة التعليمية وذلك مرورا بالشارع الرئيسي .





وأشارت المغربي إلي أن مدينة سفاجا تحولت إلي خلية عمل في مختلف الشوارع والميادين الداخلية والخارجية من أعمال لتجهيز المشروعات للافتتاح وتسليم بديل العشوائيات وتسكين حي الروضة.



