أشرف قاسم: تقنية الفار لم تحقق العدالة التحكيمية

أبدى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عدم رضاه عن التحكيم في مواجهة أسوان الاخيرة بالدوري.





وقال "البرنس" لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك لم يستفد من تقنية الفار حتى الآن، والتقنية لم تحقق العدالة التحكيمية".





وأكمل: "تقنية الفار ألغت هدفا للزمالك امام اسوان ولم نعترض، هذه المباراة حدثت بها اشياء غير طبيعية، كل الاندية تعاني مع تقنية الفيديو ولم يستيفدوا منه".





واشار إلى "عدم مشاهدة الحكم لضربات الجزاء غير المتحسبة للزمالك امام اسوان امر غير مفهوم".





وعن ايقاف حكم ساحة مباراة الزمالك واسوان وحكم الفيديو رد البرنس متسائلا: "ما هي الاستفادة التي سوف تعود علينا من ايقاف حكم ساحة او حكم الفيديو بعد التعادل امام اسوان!".