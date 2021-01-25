لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف اليوم

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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من جانب آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سوق الدهشوري بشارع محمد متولي الشعراوي ( عبد السلام عارف سابقا )، برفقه اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ونائبي رئيس المدينة عيد زكي ، ومحمد رياض ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





كما تفقد المحافظ على أرض الواقع الحلول والبدائل المطلوبة لتطوير السوق وتحويله لمكان حضاري بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحويل أماكن الخدمات الحيوية لمواقع خدمية حضارية بحيث يكون الموقع لائقا بمقدم الخدمة ومتلقي الخدمات، خاصة بالأسواق ومواقف السيارات.





وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع الباعة المتواجدين بالسوق، مستمعا لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمة بالسوق، وأبدى عدد من المواطنين رأيهم في التطوير،ومتطلبات تحسين حركة البيع وتردد المواطنين على السوق،مطالبين بتطوير يشبه التطوير الذي تم في سوق ترعة البوصة.