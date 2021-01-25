ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:10 ص
شعار الاسماعيلى
شعار الاسماعيلى
Advertisements
نانسي القاضي
عبر مصدر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن سعادتهم باستقبال مسئولي الزمالك لوفد الإسماعيلي من أجل الاتفاق على استعارة لاعبين لمساندة الإسماعيلي في الموقف الحرج بعد تراجع ترتيبه فى بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وقال المصدر إن الإسماعيلي طالب باستعارة أكثر من لاعب، في حالة السماح لهم من الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، وأبرزهم حميد أحداد، وعمر السعيد، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد من الزمالك.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، الإسماعيلي على أبواب حل أزمته مع نادي النجوم، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

يذكر أن الاسماعيلي يعاني من أزمة عدم القيد  بسبب مستحقات نادي النجوم لدى الإسماعيلي والبالغ قيمتها ٢٣ مليونا و٧٠٠ ألف جنيه مستحقات الأخير من صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الاسماعيلي والذي انتقل للزمالك موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن يونس: حل أزمة المثلوثي وأحداد قبل منتصف الليل.. و28 لاعبا في قائمة الفريق

قيد المثلوثي في القائمة الإفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية

اتحاد الكرة يخاطب الإسماعيلي لإنهاء أزمة النجوم ويلوح بإيقاف القيد

الإسماعيلي يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري

كارثة تواجه القطب الثالث | الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب إبراهيم حسن

عقب تصريحات محمد الطويلة لصدى البلد.. عثمان يطالب بعقد جلسة لحل أزمة الإسماعيلي

ترشيحاتنا

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

محمد صلاح يتوهج ويسجل هدفا ثانيا لليفربول ويتعادل مع مانشستر يونايتد

رغم هدفي محمد صلاح.. ليفربول يودع كأس الاتحاد بالخسارة 2-3 من مانشستر يونايتد

بريطانيا تدين محاولات الهجوم على الرياض.. وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

شوبير: موسيماني يصمم على اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب

خاص| جدة الطالب .. الحاجة نادية تكشف كواليس احتضانها للرئيس السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة