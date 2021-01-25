أخبار التوك شو.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لليد.. الصحة: خطوات جادة لتصنيع لقاح كورونا في مصر

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو لسيدة تصمم سجنًا لابنها في المنصورة لظروفه المرضية.





كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن طرق التأكد من أن الحاصلين على لقاح كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، قائلة: معظم كبار السن بداية من 65 عام وأكثر لديهم أمراض مزمنة، وعليه يمكن إرفاق تقارير طبية وقرار نفقة الدولة أو التأمين الصحي خلال التسجيل للحصول على اللقاح للتأكد من وجود أمراض مزمنة.





