أخبار التوك شو.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لليد.. الصحة: خطوات جادة لتصنيع لقاح كورونا في مصر

أحمد موسى: النظام القطري غير صادق والقنوات الإرهابية مازالت تهاجم مصر
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:
علق الإعلامي أحمد موسي، عن مهاجمة القنوات الإرهابية للدولة، قائلًا "الإخوان ومن خلفهم لن يكفوا عن الدعوة إلى الفوضى والخراب".
هنأ الإعلامي أحمد موسي، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر لديها تنوع في مصادر لقاحات كورونا، من خلال التعاقد على عدد من اللقاحات منها اللقاح الصيني واللقاح الروسي.
عرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو لسيدة تصمم سجنًا لابنها في المنصورة لظروفه المرضية.
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن طرق التأكد من أن الحاصلين على لقاح كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة، قائلة: معظم كبار السن بداية من 65 عام وأكثر لديهم أمراض مزمنة، وعليه يمكن إرفاق تقارير طبية وقرار نفقة الدولة أو التأمين الصحي خلال التسجيل للحصول على اللقاح للتأكد من وجود أمراض مزمنة.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بدء توزيع لقاح كورونا، نتاج عملية طويلة المدى، امتدت عدة شهورة، منذ بدء اجراء التجارب وتصنيع اللقاح الخاص بالفيروس، فكل الدولة، بما فيها الرئيس ومجلس الوزراء، والمسئولون، اشتركوا فى المنظومة، حتى يكون هناك لقاح فى مصر، ونوزعه على الأطقم الطبية.
قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.
قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، إن هناك كومبارسات يقومون بمكاتب "كاستنج" اعلانات طلب ممثلين، ولكن آخر ما حدث، هناك شخص طلب بنت عمره 7 سنين، تتحدث لغات، لمسلسل موسى، ثم قال مطلوب ألف جنيه، فالبعض تواصل معى، فتواصلت مع أسرة مسلسل موسى، وأكدوا لى أنهم لم يطلبوا أى ممثلين، ثم تواصلت مع هذا الشخص، وتأكدت من أن الإعلان وهمى .
نعي الإعلامي أحمد موسي، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي لوفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.
قال النائب والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن ما يحدث فى البرلمان هذه الأيام نقطة تحول مهمة، فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، وهو ما تحدث عنه رئيس المجلس فى أولى جلساته، وقال إننا سنناقش الحكومة فيما أنجزته، واستدعينا 10 وزراء، وخلال أيام سيكون لدينا باقى الوزراء، فكل وزير يعرض وجهة نظره، ومدى التزامه ببرنامجه.
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، إنه تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول من مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، وسوف نستكمل المستشفيات الجامعية والشرطة والجيش.
كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بدء امتحانات الجامعات، مؤكد ان امتحانات الجامعات ستتم بعد إجازة نصف العام مباشرا.