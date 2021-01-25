عبلة الكحلاوي في آخر حوار لها مع صدى البلد: السوشيال ميديا الشيطان الأكبر وسلاح ذو حدين

لدينا نسبة كبيرة من مرضى الزهايمر في مصر

خصص وقتا محددا لقراءة القران

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.





وقالت الكحلاوي في آخر حوار لها مع صدي البلد إن قارئ القرآن عليه أن يحترم القرآن، وأن يتمعن في كلام الله أثناء قراءة القرآن كما أنها تتابع مشاكل الشباب من جميع الدول العربية وترد على ما يشغلهم في أمور دينهم والرد على أخطائهم عبر جروبات على واتس آب... فإلي نص الحوار.





بداية بم تنصحين قارئ القرآن ؟

أقترح بـ 15 وصية وهي ﻻ ﺗﻌﻄِ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻀﻠﺔ ﻭﻗﺘﻚ، ﺑﻞ ﺧﺼّﺺ ﻟﻪ ﻭﻗﺘﺎً ﻣﺤﺪﺩﺍً ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻋﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ، وﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺟﺪﺩ ﻭﺿﻮﺀﻙ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺍﺑﺪﺃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻓﻀﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻟﻴﻜﻦ ﺻﻮﺗﻚ ﻭﺳﻄﺎً ﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﻓﺘﺘﻌﺐ ﻭﺗﺰﻋﺞ، ﻭﻻ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﻓﺘﻤﻞّ ﻭﺗﻨﻌﺲ، و ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﻋﻈّﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻈّﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻼ ﺗﻘﻄﻊ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ.





وﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓٍ ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﻣﻊ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻵﻳﺎﺕ ، ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻷﺣﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻚ ﻓﺄﺷﺮ ﺑﻴﺪﻙ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺬﺭﺍً، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﻚ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺗﻼﻭﺗﻚ ﻟﺤﺪﻳﺜﻚ ﻷﺣﺪﻫﻢ، ﻓﻼ ﺗﺠﺒﻪ ﻓﻮﺭ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻞ ﻟﻴﻨﺘﻈﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ.





وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، وﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻚ ﻟﻜﻼﻡ ﺭﺑﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﺁﻳﺎﺕ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﺗﻠﻴﺠﺮﺍﻡ ، ﺛﻢ ﺗﺘﺼﻔﺢ ﻭﻫﻜﺬﺍ، و ﺷﺮ ﺟﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻓﺄﻧﺼﺤﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ، و ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﺁﻳﺎﺕ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﻭﻋﻴﺪ ﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﻭﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ.





وﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺑﻄﻲﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﻙ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻓﻠﻚ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ، ﻭﺃﻭﺻﻴﻚ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﻮﺗﻴﺎً ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺧﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻨﻚ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻭﺛﻼثًا ﻭﻋﺸﺮًا ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺒﻚ.





ما النصيحة التي تقدمينها للصائمين في رمضان.. وللشباب بصفة خاصة؟





أقول للشباب إن السوشيال ميديا الشيطان الأكبر الذي يضيع الوقت، عن طريقه يمكن إيعاز الشباب نحو قضية ما؛ لأنه أسهل وسيلة لترويج اي الشائعات المدمرة.





ما أهم أنشطة جمعية الباقيات الصالحات خلال شهر رمضان؟

الجمعية توصل مياه للقرى، وتعمل على بناء مساجد، وحاليا تساهم الجمعية في بناء مساجد في قرى بني سويف، ووصلنا بالأعمال الخيرية إلى بني سويف وأسيوط وقرى موغلة في العوز في الصعيد.





كيف يتم علاج مرضى الزهايمر داخل الجمعية؟

لدينا نسبة كبيرة من مرضى الزهايمر في الجمعية، ومع حلول عام 2050 سيزداد رقم المرضى؛ بسبب التلوث والتكالب على الحياة والأحزان التي بلا داع، على الرغم من أن الإنسان بدون عقل ليس إنسانا.. والقرآن الكريم دائما يذكرنا بالتدبر والتعقل وإعمال العقل.





وهناك حالات كثيرة تحسنت من مرضى الزهايمر، واستغرب من فلذة أكبادي الذين يخربون عقولهم بأيديهم ويتعاطون المخدرات.





ماذا تقولين في رسالتك إلى الشباب؟

هناك شباب يضحون بحياتهم من أجل بلادهم، وأنتم يا من تتعاطون المخدرات وتخربون عقولكم على اعتاب الحرام لابد من النجاح والتحدي والبعد عن كل ما يؤذي العقل.





يومك في شهر رمضان؟

لا يوجد نوم في شهر رمضان،نساهم في تحفيظ القرآن الكريم وتزويج العرائس وتكريمهن، ونهدي أجهزة كهربائية للأيتام في حفلة كبيرة داخل المسجد، "لو عشت لنفسي أتعب" و"كل ذهبي أودعته في الجمعية".



