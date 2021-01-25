ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الـ 8 لبطولة العالم لكرة اليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:32 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
حسام الحارتي
هنأ نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، المنتخب المصري لكرة اليد، على الصعود لدور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني 25 - 25 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وقال الاتحاد السكندري، في بيان له "خالص التهانى القلبية من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد الذي نجح بجداره فى الصعود لدور الثمانية "  " لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا 
كل التوفيق و الأمنيات الطيبة لمنتخبنا المصري خلال مشواره القادم فى البطولة".

وتأهل المنتخب المصري إلي ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني 25- 25 في الدور الرئيسي من بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب السلوفيني على المنتخب المصري 12 - 8 في الشوط الأول تمكن لاعبو منتخب مصر من العودة في الشوط الثاني وإحراز التعادلفي الدقيقة "37 "، لتصبح "15-15"،  بعد تقدم سلوفينيا منذ انطلاق أحداث المباراة.

ويتساوى منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مع السويد، بينما حل منتخبا سلوفينيا وروسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم.

وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة . 

ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.

وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدات، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم السويد والاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا  ومقدونيا . وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 15-8 في الشوط الأول

مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 20-14 بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

مونديال اليد| سلوفينيا تتقدم على المنتخب المصري 6 - 4 في أول 15 دقيقة

مونديال اليد| سلوفينيا تتقدم على المنتخب المصري 12 - 8 في الشوط الأول

ترشيحاتنا

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

نصيحة عبلة الكحلاوي من 21 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

أول ممرض تلقى لقاح كورونا يوجه رسالة هامة للمواطنين.. ماذا قال؟

رئيس الوزراء يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات