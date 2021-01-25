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وزير الخارجية الأردني: السلام العربي لن يتحقق إلا بعد التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:02 ص
أيمن الصفدي وزير
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
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ندى عبد العزيز
قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن الأردن تتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل إحراز تقدم حقيقى فى جهود تحقيق التسوية السلمية المرتكزة لحل القضية الفلسطنية وفقًا للقانون الدولى، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأضاف "الصفدي"  خلال مداخلة هاتفية على قناة "سكاي نيوز" أن في الفترة الماضية كان هناك تعثر كبير فى الجهود السلمية فهذا ما جعل العودة مرة أخرى إلى مفاوضات جادة وحقيقية أمرًا ضروريًا ومهمًا.

وأكد الصفدي أن الأردن تنسق  دائمًا مع دولة فلسطين وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى من أجل إيجاد أفق سياسية حقيقية للعودة إلى المفاوضات.

وتابع الصفدي بأن القضية الفلسطينية هي المركزية والأولى والسلام الشامل والدائم  العربى الذى نريده جميعًا  لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشار الصفدي إلى أن هناك إجراءات أحادية إسرائيلية على الأرض تقوض حل الدولتين وتلغى الأسس التى قامت عليها العملية السلمية ،مشيرا إلى أن لابد من تحرك فلسطيني عربي دولي من اجل وقف هذه الإجراءات والعودة إلى مفاوضات حقيقية.
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