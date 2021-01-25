شهادات ومناصب حصلت عليها الراحلة عبلة الكحلاوي

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذ للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، وحصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.





أبرز شهادات ومناصب الدكتورة عبلة الكحلاوي...





ليسانس تخصص دراسات اسلامية ( فقه مقارن) سنة 1969

ماجستير بعنوان ( الشورى قاعدة فى الحكم الاسلامى ) بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى لسنة 1974

دكتوراه بعنوان ( نظام الحكم الاسلامى مقارنة بالنظم المعاصره للشيوعيه والرأسماليه ) امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1979 – 1980

درجة أستاذ مساعد عام 1985

درجة أستاذ مساعد عام 1996 – 1997

دبلوم دراسات فلسطينية مركز الأهرام عام 1970 بمعهد الدراسات العربية





الخبرات العملية

عميد كلية الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات جامعة الأزهر فرع بورسعيد .

أستاذ الشريعه الاسلاميه ( كلية الدراسات الاسلاميه) جامعه الأزهر والمشرف

على الدراسات الاسلامية بكلية طب البنات ..سابقا

تولت أيضا

رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية بمكة.

رئيس النشاط اللامنهجى الخارجي بوزارة الأوقاف عام 1979 / 1989 .

مسئول العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف عام 1970- 1973 .

محاضرة بكلية التربية بالرياض ( تدريس الاقتصاد الاسلامى) الثقافة الإسلامية

فقه الكتاب والسنة عام 1974 – 1975

مدرس بكلية الدراسات الاسلامية والعربية عام 1975





المؤلفات العلمية:

طبعت الرسالة عام 1982 دكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافه سابقا .

المرأة بين طهارة الباطن والظاهر دراسه فقهيه مقارنه الطبعه الثالثه .

الحج والعمرة وأهم قضايا المرأة دراسه فقهيه مقارنه .

قبس من هدى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه .

حكم عمل المرأة والحدث طبعه اليونسكو .

الخلع دواء من لا دواء له دراسه فقهية مقارنه .

البنوة والدعوة فى القرآن الكريم والسنه دراسه فقهيه مقارنه .

التحريم المتعلق بالدم دراسه فقهيه .

بنوك اللبن وبنوك التقوى دراسة فقهيه .

فاعلية الزكاة فى حمايه الاقتصاد والتنميه دراسة

العلاقات الروحيه بين الزوجين والأحكام المشتركه دراسة

الزواج والطلاق والخلع فى المنظور الاسلامى كتاب بحثى نشر فى مجله البحوث

الجنائيه لعام 1995 .

السلام بين الأديان كتاب بحثى نشر وترجم إلى الألمانيه والانجليزيه .

مجموعة قصصية رقم (1) مسافر بلا طريق .

مجموعة قصصية رقم (2 ) الهانم زعيمة .

مجموعة قصصية رقم (3) أمنت بالله تحت الطبع .