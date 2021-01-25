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تعليم

البحث العلمي تعلن عن مسابقة الرياضيات في كل مكان.. تفاصيل التقديم

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:02 م
اعلنت اكاديمية البحث
اعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
اعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة بعنوان” الرياضيات فى كل مكان”، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للرياضيات الذى أقرته منظمة اليونسكو بعد عقد مؤتمرها في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 و تم اعتبار يوم 14 مارس من كل عام “يومًا عالميًا للرياضيات”، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات.

واوضحت الاكاديمية أنه يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين. وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية   وقدأختير هذا العام عنوان “الرياضيات في كل مكان”.


وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/featured-news-ar/math-day/?lang=ar


كما كانت قد أعلنت فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تعلن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية  Beamline for Schools.

واشارت إلى أن هذه المسابقة فيزيائية موجه لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/sesame/?lang=ar
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