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أخبار العالم

"التعليم السعودية" تحدد إجراءات وخطوات التقدم بطلب منحة داخلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:04 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
بينّت وزارة التعليم متطلبات وإجراءات وخطوات قيام الطلبة السعوديين الجامعيين بالتقدم بطلب منحة داخلية.

وأوضحت الوزارة وفق صحيفة عاجل أن هذه خدمة منحة تقوم بتوفير بوابة للطلاب السعوديين للتقديم على المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم ومؤسساتها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي السعودية الأهلية.

وكشفت الوزارة، عن أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل.

وحددت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، طريقة الاستفادة من خدمة استعراض الرسوم المدرسية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الطلاب عن طريق الجامعات.

- التسجيل عن طريق الطلاب بعد الحصول على رمز تفعيل من الجامعة التي يدرس بها الطالب.

- يتم تقديم الطلب وتقوم الوزارة بتدقيق الطلب. 

- تبلغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها حول رفض أو قبول طلب الحصول على منحه للدارسة في الجامعات الكليات الأهلية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الالكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وأشارت التعليم، إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه، موضحة أن أعداد المستفيدين من هذه الخدمة يتراوح بين 1 إلى 100 ألف مستفيد.
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