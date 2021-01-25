نصيحة الدكتورة عبلة الكحلاوي لمن يشعر بالحزن وانكسار القلب

توفيت منذ قليل ا لداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي ، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وينشر «صدى البلد» تصريحا سابقًا تحدث فيه عن علاج الحزن، وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، إن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية.













وتابعت: « الجبار : هو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".





وأردفت أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.





وتساءلت: « هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم، إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت، ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك؛ فإنه- تعالى- لن يتخلى عنك، ثق بالله وقل : « يا جبار السماوات والأرض اجبرني » .