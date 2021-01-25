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توك شو

النمنم: داعش منذ نجاح بايدن نشطوا عملياتهم في سوريا والعراق

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:11 ص
النمنم
النمنم
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محمد القاضي
قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك تنوع وتعدد في القوى السياسية الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن الإخوان يريدون أن يقولوا "نحن هنا"، وداعش منذ نجاح بايدن نشطوا عملياتهم في سوريا والعراق.

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه ثبت أن جماعة الإخوان بلا فعالية منذ عام 2011، ولن تكرر الإدارة الأمريكية هذا الخطأ في التعامل مرة أخرى مع الإخوان.

وأوضح أن محاصرة المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي وأي مؤسسة حكومية جميعهم عمل إرهابي، ومن المستحيل أن يقف شخص في الشارع الآن يقول "أنا إخوان"، مشيرًا إلى أن الإخوان لا يكلوا ولا يملوا، حيث أن الأمريكان لا يريدون العملاء المكشوفين.

ونوه بأن المعيار هو ماذا يريد الشعب المصري، مؤكدا أن الإخوان لم يصبح لديهم أي أوراق، لافتًا إلى أن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي قال إن الإسلام يتوافق مع العلمانية كان لا يمكن أن يقلب قبل هذا الوقت.
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