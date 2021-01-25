رغم أزمة كورونا.. ميرفت سلطان: علينا الفخر بتوقعات كافة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن تحرك الدولة واستمرارها في المشروعات القومية رغم أزمة كورونا له نتائج إيجابية عدة.





وأضافت "سلطان"، أثناء حوارها المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن استمرار المشروعات القومية يحافظ على العمالة، ويخفض نسب البطالة، ويحسن دور الاقتصاد.





وأكدت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن المشروعات القومية ليست مجرد مشروعات تدر عائلا خلال فترة وجيزة، بل للمستقبل وعلى المدى البعيد.





وأشادت "يجب الفخر بتوقعات المؤسسات الدولية الإيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة بناءً على المعطيات الحالية".





وكشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أن البنك من أوائل البنوك التي استخدمت الروبوت في عمليات التحويل، مما وفر الوقت والجهد.