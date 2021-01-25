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محافظات

فيديو قديم .. قناة السويس تكشف حقيقة شحوط سفينة حاويات بالمجرى الملاحي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:43 م
صورة من الفيديو المتداول
صورة من الفيديو المتداول لجنوح سفينة بقناة السويس
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انجي هيبة
تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو يبرز قدرات مرشدي قناة السويس في السيطرة علي شحوط سفينة حاويات عابرة بالمجري الملاحي لقناة السويس.

من جهته، صرح جورج صفوت، المتحدث الرسمي بهيئة قناة السويس، ان فيديو شحوط  السفينة المتداول، يرجع تاريخه الي فبراير 2019.

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وأضاف صفوت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفيديو تم تداوله عبر صفحات غير رسمية، لافتا الي انتظام الملاحة بقناة السويس.

واكد المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس علي دور مرشدي القناة، والذين يسطرون سطورا من نور في ملحمة وطنية مليئة بالتحديات، هدفها الاول انتظام الملاحة بالمجري الملاحي مع تحقيق اعلي درجات الامان.
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