فيديو قديم .. قناة السويس تكشف حقيقة شحوط سفينة حاويات بالمجرى الملاحي

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو يبرز قدرات مرشدي قناة السويس في السيطرة علي شحوط سفينة حاويات عابرة بالمجري الملاحي لقناة السويس.





من جهته، صرح جورج صفوت، المتحدث الرسمي بهيئة قناة السويس، ان فيديو شحوط السفينة المتداول، يرجع تاريخه الي فبراير 2019.





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وأضاف صفوت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفيديو تم تداوله عبر صفحات غير رسمية، لافتا الي انتظام الملاحة بقناة السويس.



