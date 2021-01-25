برلماني يناشد محافظ الغربية بتفعيل اللجان الهندسية للمباني الآيلة للسقوط

طالب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بتفعيل اللجان الهندسية المتخصصة من كلية الهندسة بجامعة طنطا لتفعيل الرقابة علي المنشآت والمنازل الآيلة للسقوط وإخلائها من السكان حفاظا علي أرواح المواطنين.













جاء ذلك علي خلفية انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبوراضي أول أمس بنطاق حي أول المحلة مما أسفر عن سقوط 6 قتلي واثنين من المصابين من افراد أسره واحده أسفل أنقاض المنزل المشار اليه .





كما أطلق البرلسي هاشتاج علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحت عنوان"المحلة تحت الأنقاض" لحث أبناء دائرته علي الإبلاغ عن بالعقارات الآيلة للسقوط والتعاون مع الجهاز التنفيذي بديوان مجلس المدينة والأحياء للمصلحة الوطنية وتأمين حياة وأرواح المواطنين .



