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أخبار العالم

الشرق الأوسط وإفريقيا.. تفاصيل اتصال هاتفي جمع بايدن وماكرون

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:44 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أعلن البيت الأبيض عن اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وذكر بيان البيت الأبيض أن بايدن، أكد التزامه بتعزيز العلاقات عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والشراكة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي. وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. 

وأضاف البيان، أن الزعيمين اتفقا أيضًا على الحاجة إلى تنسيق وثيق، بما في ذلك من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وفيروس كورونا المستجد، والانتعاش الاقتصادي العالمي.

كما اتفقا على العمل معًا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل في غرب إفريقيا.

وأجرى الرئيس الأمريكي عدة اتصالات منذ تولي منصبه، مع رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء بريطانيا، وذلك لتعزيز العلاقات. 

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