ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوقاية بالصحة يكشف سبب الربط بين موقع اللقاح و«تكافل وكرامة»

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:23 ص
محمد عبد الفتاح رئيس
محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، تفاصيل بدء تطعيم الأطقم الطبية بفيروس كورونا اليوم.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، إن الفئات التي لها الأولوية في تلقى لقاح فيروس كورونا ستحصل على الجرعتين الأولى والثانية، من اللقاح في التوقيت المحدد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية من الدول القليلة التى تتحمل تكلفة اللقاح، لذا اتباع الإجراءات الوقائية أمر ضروري.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، الربط بين موقع اللقاح ومنظومة تكافل وكرامة، أمر غاية الأهمية لتحديد أصحاب الدخول الضعيفة، الأولى بتلقي اللقاح، وهذا ما يعمل عليه.
 
وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية انحسار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدأ في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.

وأكملت: هناك عدالة مهنية وأخلاقية يجب أن يتبعوا في الحصول على اللقاح، وعليها ستحصل الأطقم الطبية في مستشفيات الرعايا والعزل على أولى الجرعات، وبعدها الأطقم الطبية المعاونة ومن ثم ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز في كل محافظة.. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل تقديم لقاح كورونا الصيني سينوفارم للمواطنين

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا بعد تخصيص عدد من المنشآت الصحية بالمحافظات

وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة تشكر الأطقم الطبية وتوجه رسالة للشعب.. وتؤكد: قريبا ربط بين منظومة تلقي اللقاح وبرنامج تكافل وكرامة لتحديد الفئات الأكثر احتياجا

وزيرة الصحة تعلن مصر أول دولة أفريقية تبدأ منح اللقاح لمواطنيها

وزيرة الصحة: كل الأطقم الطبية ستحصل على اللقاح مجانا

ترشيحاتنا

براءة نقص الأكسجين.. القصة الكاملة لانتحار مصاب بـ كورونا بعزل كفر الدوار

أمير توفيق يتصدر تويتر بعد التجديد لعدد من لاعبي الأهلي

إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

الوحش الألماني.. سعر سيارة مرسيدس B160 في سوق المستعمل

بعد إعلان اللاعب انضمامه.. الأهلي يصدم المنصورة وينفي التعاقد مع حازم هاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

الصدفية والأكزيما.. اكتشاف خطير يفسر تطور الأمراض الجلدية والسبب فيها.. صور

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو