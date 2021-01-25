الوقاية بالصحة يكشف سبب الربط بين موقع اللقاح و«تكافل وكرامة»

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، تفاصيل بدء تطعيم الأطقم الطبية بفيروس كورونا اليوم.





وقال عبد الفتاح خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، إن الفئات التي لها الأولوية في تلقى لقاح فيروس كورونا ستحصل على الجرعتين الأولى والثانية، من اللقاح في التوقيت المحدد.





وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية من الدول القليلة التى تتحمل تكلفة اللقاح، لذا اتباع الإجراءات الوقائية أمر ضروري.





وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، الربط بين موقع اللقاح ومنظومة تكافل وكرامة، أمر غاية الأهمية لتحديد أصحاب الدخول الضعيفة، الأولى بتلقي اللقاح، وهذا ما يعمل عليه.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية انحسار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدأ في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.





وأكملت: هناك عدالة مهنية وأخلاقية يجب أن يتبعوا في الحصول على اللقاح، وعليها ستحصل الأطقم الطبية في مستشفيات الرعايا والعزل على أولى الجرعات، وبعدها الأطقم الطبية المعاونة ومن ثم ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.