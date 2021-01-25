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برلمان

برلماني: مصر آمنة والأدوار الوطنية والتضحيات التي يقدمها رجالها غير مسبوقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:50 ص
النائب احمد محسن
النائب احمد محسن
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عبد الرحمن سرحان
هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالعيد الـ 69 لبطولات رجالات الداخلية وأدوارهم الوطنية المشهودة.

وأكد "محسن"، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن رجال الأمن وعلى مدى العقود الماضية أثبتوا أنهم الدرع الحامية للأمن الداخلي وقادرون على التصدي للعصابات الإرهابية والفوضى والتشكيلات العصابية في المخدرات والسرقة ومختلف الجرائم، موضحا أن بطولاتهم تظهر يوما بعد يوم من أجل وطن آمن مستقر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي الذي لم يتوانى عن تقديم الدعم لرجالات الداخلية والإشادة بالدور الوطنى لجهاز الأمن والعمل على تطوير وتحديث مختلف منشأت الداخلية والاهتمام بتطوير كوادرها.

وأضاف نائب بني سويف أن المؤامرة على رجال الداخلية بعد ثورة يناير 2011 كانت كبيرة للغاية، وكانت تستهدف تحطيم هذا الجهاز القوي المنيع، قائلا : الله سلم الوطن بوصول قيادة سياسية واعية ممثلة في الرئيس السيسي، أعاد لرجال الداخلية هيبتهم وهو ما ينعكس على كل مجالات التنمية والاستقرار في الوطن.

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