برلماني: السيسي أعاد للمؤسسة الأمنية هيبتها.. ورجال الداخلية أفشلوا مؤامرة الإخوان

هنأ النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قائلا "مناسبة للاحتفاء بالأمن والاستقرار والانضباط والانتصار على الإرهابيين وأهل الشر وأصحاب الأجندات المخربة".





وأضاف "القطامي"، خلال تصريحاته، "كان هناك استهداف ممنهج للشرطة ولجهاز الأمن المصري القوى بعد ثورة 25 يناير، من قبل جهات إرهابية وإخوانية معروفة"، متابعا "لا تزال على عداء تام مع جهاز الأمن لأنه يكشف مخططاتها ويقبض على عصاباتها وسادت الفوضى لفترة، إلى أن جاء الرئيس السيسي ليعيد للمؤسسة الأمنية هيبتها ومكانتها التي يعرفها كل مصري أصيل".





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رجال وأبطال الداخلية البواسل أثبتوا للعالم كله حجم تضحياتهم في مواجهة موجة الإرهاب بعد الثورة الشعبية الهائلة في 30 يونيو، واستطاعوا توجيه لكمات قوية لهذه الكيانات.





وأوضح أن الداخلية قدمت من رجالاتها وأرواح أبطالها الغالي والنفيس لإفشال مؤامرة الإرهاب في سيناء وخارجها بتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما انعكس على حالة الأمن والاستقرار في الوطن برمته، ويعد أكبر محفز للتنمية وضخ رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.





وشدد نائب أكتوبر، على أن جهاز الأمن المصري واحد من أقوى أجهزة الأمن في العالم وقادر على كشف شبكات الإرهابيين وتنقلاتهم وادوارهم الخبيثة، قائلا: نهنىء رجالات الداخلية في عيدهم ونشد على أيديهم لمواصلة البطولات وحماية الوطن.