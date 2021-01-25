لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لمسحة كورونا استعدادا للمحلة

يخضع لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة كورونا غدا للاطمئنان عليهم قبل مواقعة المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري .





وطلب حسام حسن من الجهاز الطبي بضرورة تجهيز اللاعبين العائدين من كورونا ودخولهم في فورمه المباريات .



