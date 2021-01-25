ربنا يدخلها فسيح جناته.. أحمد فتحي ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعى الكابتن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونشر أحمد فتحي، عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحلة وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحم دكتوره عبلة ويدخلها فسيح جناته ويلهم محبيها الصبر والسلوان".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







