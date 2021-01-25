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فن

ربنا يدخلها فسيح جناته.. أحمد فتحي ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:46 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
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مصطفى كرم
نعى الكابتن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر أحمد فتحي، عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحلة وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحم دكتوره عبلة ويدخلها فسيح جناته ويلهم محبيها الصبر والسلوان". 

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.


التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 
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