أخبار التوك شو | وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي..اتفاقية مع شركة كبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر.. الموسيقيين: ندرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سوف توقع اتفاقية خلال أسابيع، مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاح كورونا في مصر، مؤكدا أن مصر ليس لديها مشكلة في تمويل شراء لقاح كورونا، موضحا أن صندوق تحيا مصر الذراع الرئيسية لتمويل توفير اللقاح.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يشعر بالتفاؤل لتجاوز أزمة كورونا، بعد أن جمعت الناس خلف هدف واحد.





ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على سبب تخوف بعض الأطباء في مستشفى العزل الحصول على لقاح، وقالت: «30% فقط من الأطقم الطبية هم الذين رفضوا، وهذا السبب لأنها تجربة جديدة على العالم و البعض متخوف من اللقاح لأنه شيء جديد وهذا ما شاهدناه في كل دول العالم خاصة ان معظمهم شباب».





كشف الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، تفاصيل تلقيه أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية داخل مستشفى العزل، متابعا: «اتعامل مع المرضى في أسوأ حالاتهم داخل العناية المركزة واللقاح بالنسبة لي وسيلة حماية».





عبر أحمد حمدان اول ممرض يتلقى لقاح كورونا في مصر، عن فرحته بتلقى لقاح فيروس كورونا، مضيفا:«كنا خايفين من اللقاح واطباء الطب الوقائي بالصحة طمنونا جدا على خاصة اننا معرضون بقوة للإصابة بكورونا، واكتشفت ان اللقاح أمن تماما ومحدش مات منه».





قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن خطة توزيع اللقاحات علي الأطقم الطبية واضحة، مضيفا أن المرحلة الأولي في تناول لقاح فيروس كورونا تشمل الهيئة الطبية لأنهم الأكثر عرضة للمرض.





قال اللواء دكتور عصام والي ، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن القطار الكهربائي يوجد في معظم دول العالم المتقدمة ، معقبًا : «إحنا بنحاول نكسب وقت»، بالدخول في عصر الجركهربائي سواء كان فائق السرعة أو نقلا حضريا ، أو إقليميا.





قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها، مضيفا إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية





قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، إن هناك كومبورسات يقومون بمكاتب "كاتسنج" واعلانات طلب ممثلين، ولكن أخر ما حدث، هناك شخص طلب بنت عمره 7 سنين، تتحدث لغات، لمسلسل موسى، ثم قال مطلوب ألف جنيه، فالبعض تواصل معى، فتواصلت مع أسرة مسلسل موسى، وأكدوا لى أنهم لم يطلبوا أى ممثلين، ثم تواصلت مع هذا الشخص، وتأكدت من أن الإعلان وهمى .





قال الدكتور محمد رحيم، باحث مصري في إنجلترا، إنه عندما بدأ فيروس كروونا في الظهور أواخر عام 2019 لم يكن أحد يعلم عنه شيئا.





وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.