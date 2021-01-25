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توك شو

حقائق حصرية.. أول تعليق للمتهم المخلى سبيله بقضية فيرمونت

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:12 ص
أحمد الجنزوري، المتهم
أحمد الجنزوري، المتهم في قضية فيرمونت،
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إسراء صبري
علق أحمد الجنزوري، المتهم في قضية الـ "فيرمونت"، على قرار الإفراج، قائلًا "أنا بحمد ربنا على فضله.. وبشكر كل الناس اللي دعمتني وكذلك أهلي، القصة كانت مشينة إلى حد ما، ولهذا أشكر كل اللي وقفوا معايا في تلك القضية".

وأضاف "الجنزوري"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "من أول يوم والشرطة كانت تتعامل معي بكل احترام"، موجها التحية إلى النائب العام، قائلًا "أنا لسه على ذمة التحقيق، ولكني أثق أن الحق سيظهر فيما يخص القضية".

وتابع "أنا منظم حفلات في كل مكان.. ومنظم الحفلة مالوش أي علاقة باللي بيحصل في الحفلة أو بعدها"، مشددا على أنه لا يعلم أي شيء عن القضية أو المتهمين بها.

وقال "قضيت 5 أشهر مع المتهمين بالقضية ولكني لم أرَ منهم إلا كل خير، ومجددا أنا لا أعلم أي شيء عن القضية أو المتهمين وهم مجرد زبائن لدي".

وفيما يخص تجربة السجن، قال "هي تجربة صعبة للغاية ولكنها كانت صعبة أكثر على عائلتي".

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