ضبط مدير مصنع لتجميعه إسطوانات أكسجين لبيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (3000 لتر "أكسجين سائل" داخل خزان معد للتعبئة مجهول المصدر – 60 إسطوانة غاز أكسجين) تم تجميعها وحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة .





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.