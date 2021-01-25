التحور الجديد جعله أكثر شراسة.. استشاري حالات حرجة: اللقاح هو أهم سبيل للخروج من أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: "ما زلنا في ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا وهناك ارتفاع في إصابات الحالات الحرجة والبريطانيون يتقبلون فكرة أخذ اللقاح بسبب ثقتهم في العلم".
وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جميع العاملين في المجال الطبي في بريطانيا تلقوا اللقاح، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وهذا يجعل هناك احتواء بدأ يظهر للفيروس.
وأوضح حاتم سليمان، أن اللقاح هو أهم سبيل للخروج من ازمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التحور الجديد للفيروس جعله اكثر شراسة وأكثر قدرة على الانتشار.