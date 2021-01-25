التحور الجديد جعله أكثر شراسة.. استشاري حالات حرجة: اللقاح هو أهم سبيل للخروج من أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: " ما زلنا في ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا وهناك ارتفاع في الحالات الحرجة و البريطانيون يتقبلون فكرة أخذ اللقاح بسبب ثقتهم في العلم" . زلناذروةإصاباتأخذالعلم"





وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جميع العاملين في المجال الطبي في بريطانيا تلقوا اللقاح، إضافة إ لى أصحاب الأمراض المزمنة وهذا يجعل هناك احتواء بدأ يظهر للفيروس.



