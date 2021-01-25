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رئيس القاهرة لشئون الأسرة: جريمة ختان الإناث في مصر مشتتة بين 9 قوانين.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:25 ص
المستشار عبد الله
المستشار عبد الله الباجا
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إبراهيم القادري
قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة: "مشكلات القانون الحالي فيما يتعلق بجريمة ختان الإناث في مصر مشتتة بين 9 قوانين وفائدة القانون الجديد هو أنه وحد جميع هذه القوانين في قانون واحد .

وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن من ضمن مشكلات قانون ختان الإناث القوانين سيئة السمعة وهي القوانين التي افسدت الحياة الاسرية في مصر والمتعلقة برؤية الطفل وحضانة الطفل والولاية التعليمية للطفل والمواد المتعلقة بالزواج العرفي .

واوضح عبد الله ، القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية التي تم وضعها سنة 2004 و2005 أفسدت الحياة الأسرية مؤكدا اننا نحتاج الى قانون جديد لحل مشكلات الأحوال الشخصية .
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