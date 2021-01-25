رئيس القاهرة لشئون الأسرة: جريمة ختان الإناث في مصر مشتتة بين 9 قوانين.. فيديو

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة : "مشكلات القانون الحالي فيما يتعلق بجريمة ختان الإناث في مصر مشتتة بين 9 قوانين وفائدة القانون الجديد هو أنه وحد جميع هذه القوانين في قانون واحد . الأسرةأنهالقوانين





وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن من ضمن مشكلات قانون ختان الإناث القوانين سيئة السمعة وهي القوانين التي افسدت الحياة الاسرية في مصر والمتعلقة برؤية الطفل وحضانة الطفل والولاية التعليمية للطفل والمواد المتعلقة بالزواج العرفي .



