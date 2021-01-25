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ليه الزمالك بالتحديد.. رئيس الشركة المنفذة لـ كايرو أي: ليس ملاهي ولكن مشروع ترفيهي سياحي متكامل.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:41 ص
كايرو أى
كايرو أى
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داليا أحمد
قال أحمد متولى، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إن مشروع "كايرو أى" ليس ملاهي ولكن مشروع ترفيهي سياحي متكامل من الدرجة الأولى لكل السياح الراغبين في مشاهدة معالم بلدنا مثل دار الأوبرا والنيل وبرج القاهرة.

وأوضح "متولى"، خلال مداختله الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة "المذاع على قناة "on"، أن شركة هاواي تقدم خدمة ممتازة للسياحة نظرا لأن هذا المشروع موجود في معظم العواصم العالمية، متابعا أن الشركة موجودة في مصر منذ قرابة 20 سنة ولهم مشاريع في تنزانيا.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة هاواى للسياحة والاستثمار، إلى أن الشركة متعاقدة مع الحكومة المصرية بحق انتفاع 25 عامًا فى منطقة الزمالك حتى تكون العجلة الدوارة مطلة على معظم معالم القاهرة، مؤكدًا أنه تم محاصرة كل الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالمشروع.

أكد أحمد متولى ، أن الدولة تقوم بتطوير القاهرة الخديوية والمعز وممشى أهل مصر فكان هناك تكامل مع القيادة السياسية لتفيذ هذا المشروع منذ سنة ونصف ، مضيفًا أن المشروع يقع على مساحة 20 ألف متر فى أربع محاور للزورار ومكان لإنتظار السيارات وسائل المواصلات النهرية ونقط تجميع معينة فى أماكن فى القاهرة.
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