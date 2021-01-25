البواب هو المسؤول.. عمرو أديب يعلق على تحويل إحدى المدارس إلى شبكة لممارسة الدعارة

علق الإعلامي "عمرو أديب" على فضيحة تحويل أحد المدارس بـ شبرا إلى شبكة لممارسة الدعارة والحفلات الجنسية، قائلا: "البواب الخاص بالمدرسة استغل فترة الإجازة واتفق مع مجموعة من الرجال والسيدات من أجل إقامة هذه الحفلات".



وتابع "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : "المحيطين بالمدرسة بدأوا في الشك نتيجة وجود حركة غير طبيعية داخل المدرسة ليلا، معقبا: وكيل النيابة توجه إلى المدرسة فور تلقي البلاغ ووجد الواقعة بالفعل..متابعا: حارس المدرسة أنكر الواقعة وقال" الناس دي قرايبي وجايين يزوروني من البلد".



واسترسل: "بعد تشديد الحصار على الحارس اعترف بالأمر".