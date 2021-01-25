ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البواب هو المسؤول.. عمرو أديب يعلق على تحويل إحدى المدارس إلى شبكة لممارسة الدعارة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
علق الإعلامي "عمرو أديب" على فضيحة تحويل أحد المدارس بـ شبرا إلى شبكة لممارسة الدعارة والحفلات الجنسية، قائلا: "البواب الخاص بالمدرسة استغل فترة الإجازة واتفق مع مجموعة من الرجال والسيدات من أجل إقامة هذه الحفلات".

وتابع "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : "المحيطين بالمدرسة بدأوا في الشك نتيجة وجود حركة غير طبيعية داخل المدرسة ليلا، معقبا: وكيل النيابة توجه إلى المدرسة فور تلقي البلاغ ووجد الواقعة بالفعل..متابعا: حارس المدرسة أنكر الواقعة وقال" الناس دي قرايبي وجايين يزوروني من البلد".

واسترسل: "بعد تشديد الحصار على الحارس اعترف بالأمر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد.. تعليم الأقصر تحاسب أصحاب واقعة فضيحة بجلاجل لطلاب إعدادي

بعد النقد الشديد.. مديرية تعليم الأقصر تعتذر عما فعلته إدارة مدرسة بنشر أسماء المتخلفين عن دفع المصروفات.. القصة الكاملة

أول رد من وزير التعليم على تسريب امتحانات أولى ثانوي

دا جشع وحرام.. جدل بين عمرو أديب ورئيس شعبة المستلزمات الطبية حول زيادة أسعار أنابيب الأكسجين

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. إصابة ماجد المصري..نجوم ارتدوا البدلة الميري قبل اقتحام عالم الفن

بعد إجازة نصف العام مباشرة.. متحدث التعليم العالي يعلن عن موعد امتحانات الجامعات

أخبار التوك شو.. مفاجأة في مصر بعد 10 أعوام.. تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول إصابات كورونا.. وتفاصيل يرويها أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر

أمر ملكي سعودي بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين فهد بن عبد الله خلفا له

بعد تصريحه المثير للجدل.. شاهد أول تعليق من الفنان محمد نجاتي

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات