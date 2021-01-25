الله يرحمك يا طيبة.. حمادة هلال ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعى الفنان حمادة هلال، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونشر حمادة هلال عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحله وعلق عليها قائلا "الله يرحمك ياطيبه الله يجعلك من اهل الفردوس ياام الغلابه الطيبين اسألكم الدعاء الدكتوره عبله الكحلاوي البقاء لله".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







