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حوادث

ضبط 125 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:40 ص
ضبط 125 كجم لحوم
ضبط 125 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط ١٢٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين من ضبط ١٢٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين في الأسواق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


دشنت وزارة التموين بمحافظة سوهاج حملة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمديرية الأمن، لضبط الخارجين عن القانون من بائعي السلع مجهولة المصدر، وأصحاب المخابز الذين يسعون وراء مكاسبهم الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والإستيلاء على المال العام، وأسفرت الحملة عن تحرير 56 قضية تموينية بمختلف أنحاء الإقليم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 56 قضية تموينية تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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