نعاني من التهريب.. غرفة صناعة الدواء: أدوية الزنك متوفرة

حجم التهريب إلى من الأدوية ليست قليلة وأصبحت مزعجة بقدر كبير.



وأشار "محيي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن أدوية الزنك متوفرة وعدد من شركات الأدوية قامت بضخ عدد كبير منها والمواد الخام للأدوية متوفرة في مصر بشكل ليس بالقليل، مشددا على ضرورة إنتاج فيتامين سى ولم يختفى من السوق وهناك عدد كبير من الادوية تدخل إلى مصر بطرق غير سليمة.

كشف محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ وعضو غرفة صناعة الدواء، عن أن مصر تعاني منوقال ياسر حفنى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير في مسألة نقص الدواء مؤكدا على أدوية خفض درجة الحرارة ليست نوعا واحدا فهناك اعداد كبيرة منها في السوق.