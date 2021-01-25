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حوادث

ضبط 3 أشخاص يحرضون الأطفال على التسول بسوهاج

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:09 ص
ضبط ٣ أشخاص يحرضون
ضبط ٣ أشخاص يحرضون الأطفال على التسول بسوهاج
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة مركز سوهاج من ٣ أشخاص لتعريضهم أكثر من طفل للخطر من خلال الإلقاء بهم في شوارع المحافظة لممارسة مهنة الشحاذة وجلب الأموال لهم بتسولهم في ضواحي الإقليم.

وتعود أحداث الواقع عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بضبط ٣ أشخاص لتعريضهم أكثر من طفل للخطر من خلال إجبار الأطفال على التسول بشوارع المحافظة وامتهان الشحاذة لجلب الأموال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان أهالي محافظة سوهاج، قد عثروا على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة، وتم نقلهم إلى حضانة مستشفى أخميم المركزي شرقي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بالعثور على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلتين حديثتي الولادة إحداهما مربوطة الحبل السري داخل حقيبة بالقطار رقم 776 مميز القادم من القاهرة أثناء وقوفه على محطة سكة حديد سوهاج الرئيسية، والأخرى عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها أمام أحد العقارات بشارع الجمهورية.

والطفل الثالث عُثر عليه يرتدي كامل ملابسه داخل صندوق قمامة بشارع “أسيوط – سوهاج”، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، والطفلة الرابعة عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها وبامبرز وملفوفة ببطانية على حافة الترعة المجاورة لطريق “أولاد نصير – الشعارنة” دائرة مركز شرطة سوهاج.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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