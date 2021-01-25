الصحة تكشف سبب تأجيل 30% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا.. وسبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية لانحصار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدء في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم.

وتابعت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، على المواطنين البدء بالتسجيل للحصول على اللقاح ومن لا يستطيع التسجيل إلكترونيا عليه أن يتوجه إلى مستشفيات وزارة الصحة للتسجيل، معقبة: يمكن أن يكون هناك تقارير طبية مرفقه مع التسجيل من أجل أولوية الحصول على اللقاح.وأكملت: هناك عداله مهنية وإخلاقية يجب أن يتبعوا في الحصول على اللقاح، وعليها ستحصل الاطقم الطبية في مستشفيات الرعايا والعزل على أولى الجرعات، وبعدها الأطقم الطبية المعاونة ومن ثم ككبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة.وأضافت، الأطقم الطبية فقدت 300 طبيب ولكن معظمهم لم يتوفى داخل المستشفيات ونتيجة الإصابة إثناء العمل بل أصيبوا نتيجة عدوى مجتمعية، معقبة: يجب أن نتذكر اليوم الارواح التي فقدت من الاطباء خلال الأزمة.وتابعت "الكثير من الشركات والبنوك قرروا أن يعطوا اللقاحات للعاملين لديهم".وكشفت عن أن رجال الأعمال تبرعوا بكثير من الجرعات لغير القادرين، كما قرر اتحاد الصناعة، أن كل أصحاب الأعمال سيتكفلون بتوفير جرعات اللقاح للعاملين لديهم، مشددة على أن الحصول على اللقاح سيكون للأولوية فقط، ولن تكون هناك أى مجاملات.وأضافت فيروس كورونا عنيف مع بعض الحالات؛ لذا لا تهاون مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة الدولة تعاونت مع شركات وطنية وخاصة من أجل توفير الأكسجين، والعالم أجمع يعاني من نقصه.واسترسلت: "عبلة الكحلاوي دخلت المستشفى وحالتها متأخرة، ولهذا نناشد كبار السن اللجوء للمستشفيات فور الإصابة".وأكدت أن مصر لن تعطي أحدًا الجرعة الأولى من اللقاح؛ إلا بعد توفر الجرعة الثانية، قائلة "مش هندي لقاح كورونا لأي مواطن إلا لو الجرعة التانية بتاعته موجودة".