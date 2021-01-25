القصة واللي كان لـ حمزة نمرة تقترب من 3 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "القصة واللي كان" للفنان حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، إذ اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان .. اتنين حبوا زمان .. تفتكروا الحب كمل؟ .. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. و ُقليل ف الكلام.. لسه صغير لكنه .. مليان وحدة وآلام".
هي زينة البنات .. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام .. وقابلها ف مرة صدفة .. اتبرجل لما شافها .. ابتسمت بان كسوفها .. إحساس خطفه وخطفها".
أغنية "القصة واللي كان" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نمرة، وتوزیع: كریم عبد الوھاب، أوركسترا بودابست، وجیتار: مصطفى أصلان.