مع السلامة يا حبيبتي.. نشوى مصطفى تنعى الداعية عبلة الكحلاوي

نعت الفنانة نشوى مصطفى ، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة "مع السلامة ياحبيبتى — الداعية الاسلامية الحاجة عبلة الكحلاوى فى ذمة الله — سلام الله عليكى ورحمته وبركاته".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







