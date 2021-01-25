124 حالة.. الصين تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت اللجنة إنه تم رصد 117 إصابة جديدة بالفيروس محلية، و7 حالات قادمة من الخارج.





وتواجه الصين، التي احتفلت في نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية لأول إغلاق عالمي لفيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط البلاد، أسوأ موجة من الحالات المحلية منذ مارس من العام الماضي.





وتم اكتشاف على الفيروس لأول مرة في ووهان في نهاية عام 2019.





واشتكى بعض السكان في تونجهوا ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية والتي تم إغلاقها منذ 18 يناير ، على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الإغلاق تسبب في نقص الطعام والأدوية ، مما أدى إلى اعتذار المسؤولين المحليين.





وقال جيانج هاييان نائب عمدة تونغهوا في إفادة إعلامية يوم الأحد "سنبذل قصارى جهدنا لتحسين قدرة التوزيع واستكمال توريد المواد للمواطنين".





وأضافت أن الجهود المبذولة للتصدي لتفشي المرض تسببت في نقص في القوى العاملة.





كما تسببت عمليات الإغلاق في أجزاء أخرى من البلاد في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



