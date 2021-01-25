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أخبار العالم

40 من أفراد القوة.. تفشي كورونا بين صفوف شرطة الكونجرس الأمريكي

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:47 ص
شرطة الكونجرس
شرطة الكونجرس
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شريف سيد
قال رئيس نقابة ضباط شرطة الكونجرس الأمريكي، إن ما يقرب من 40 من أفراد القوة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الأيام التي تلت أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن جوس باباثاناسيو، رئيس لجنة العمل بفرع شرطة الكابيتول الأمريكية، قوله إن معظم الحالات كانت بين الضباط والمشرفين، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات تتعلق بضباط كانوا حاضرين للرد على الهجوم أم لا.

فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن العشرات من الحالات بين شرطة الكابيتول الأمريكية تعكس الإصابات الكبيرة بين صفوف الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، والذي تم نشرها لتوفير الأمن خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشارك الالاف من أفراد شرطة الكونجرس الأمريكي إلى جانب الحرس الوطني وقوات الشرطة، في التصدي للهجوم الذي تعرض له مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي. 

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