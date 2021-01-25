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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول أعياد الشرطة التاسعه والستون والذكرى العاشرة لثورة يناير.

أعرب فيها المحافظ، أن عيد الشرطة يمثل علامه بارزة في تاريخ مصر وان سطور هذه الذكري سطرها رجال الشرطة بالتضحية والفداء دفاعا عن شرف الوطن واعلاء القيمة التي سكنت داخل نفوسهم وضمائرهم وان الحرب التي يخوضها رجال الشرطة بالتعاون مع اقرانهم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب ستظل محل تقدير واعتزاز من ابناء الشعب المصري وان هذه الأمانة حملها هؤلاء الرجال بصدق مدركون قيمة الانتماء للوطن.

كما  اعرب محافظ القاهرة ان ذكري ثورة يناير رسمت خريطة مصر الحديثة لبناء مستقبل زاهر ومتطور تحت قيادة حكيمه وستظل هذه الذكري في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن.

و ارسل المحافظ برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعرب فيها عن اصدق آيات التحية والتقدير  بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني محافظة القاهرة لحماة الجبهة الداخلية ولرجال الشرطة الذين يقدمون اسمى معاني التضحية والبطولة والفداء دفاعا عن الوطن والحفاظ عن الأمن والاستقرار الداخلي.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لاعياد الشرطه قال فيها:"  بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني العاصمة ابعث بأصدق التهاني لسيادتكم ولهيئة الشرطة قادة وضباط وأمناء ومجندين بهذه المناسبة الغالية التي تؤكد بصدق اغلى معاني الاحترام  والتقدير والاعتزاز لرجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهدا ويضحون بكل غال ونفيس لحماية  مقدرات الوطن وصيانة أمنه واستقراره، وتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم من أجل مصر وسطروا بدمائهم عهدا جديدا مشرقا،  وتحيه لأسر شهداء الوطن الذين نستلهم منهم الوفاء والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها ابيه عظيمة آمنة".



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