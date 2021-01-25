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محافظات

بعد شكاوى المواطنين.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة لرؤساء أحياء المقطم والأزبكية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تلقت محافظة القاهرة عدة شكاوى من المواطنين بحيي المقطم والأزبكية بقيام الكافيهات والمقاهي فى مناطق مختلفة باستغلال أرصفة ومداخل العمارات و مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين بالإضافة الى وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين فى الشوارع الرئيسية.

وعلى الفور وجه محافظ القاهرة أجهزة الحيين بشن عدد من الحملات و تم رفع وإزالة بعض المخلفات والإشغالات الموجودة بالشوارع.

كما تم مصادرة عدد كبير من " الشيشة " التي يستخدمها المترددين علي تلك المقاهي والكافيهات المخالفة ، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى ، بالاضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لإزالة أي إشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها.


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