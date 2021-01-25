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فن

جورج كلوني: لهذا السبب منحت 14 من أصدقائي المقربين مليون دولار لكل واحد

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:31 ص
جورج كلونى: لهذا
جورج كلونى: لهذا السبب منحت 14 من أصدقائي المقربين
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عبد العزيز جمال
علق النجم العالمى جورج كلونى، على منحة 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.

وقال كلوني أثناء استضافته فى برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC: "هؤلاء أصدقائي المقربين وهم أقرضوني  المال في الوقت الذي كنت فيه بلا مال".

وتابع : "كانوا يفتحون لي منازلهم ، ولذلك قررت أن يرد لهم الجميل وكنت سأكتب ذلك في وصيتي ولكني فكر لماذا أمنحهم المال بعد وفاته".


وحلّ النجم العالمي جورج كلوني، ضيفا على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، مساء امس ، في لقاء حصري على قناة cbc.

تحدث جورج كلوني خلال اللقاء عن فيلم The Midnight Sky، الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

كما تحدث جورج عن المفارقات التي حدثت في كواليس تصوير الفيلم، لا سيما بسبب حمل بطلته فليستي جونز، وصعوبة التصوير في القطب الشمالي بدرجات حرارة وصلت لأربعين تحت الصفر.


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الأحد.. جورج كلوني في ضيافة It’s Show time على cbc

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