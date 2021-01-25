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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يكشف آخر تطورات العلاقة مع إيران

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:50 ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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قسم الخارجي
أكد قائد القيادة الوسطى للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية في المنطقة سعت الى ردع إيران ومنع نشوب أي حرب معها. 

وقال إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة " الفرصة" بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. 

ورجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دخول بلاده مفاوضات مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة. 

وقال الوزير الإيراني في تصريحات إلى صحيفة اعتماد الإيرانية، إن إجراء مفاوضات شاملة مع الجانب الأمريكي لحل الخلافات العالقة حول قضايا النفط وأمن الخليج والسلام في أفغانستان. 

وأضاف: "هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام، نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة".

وتابع أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة اعادة العلاقات.
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