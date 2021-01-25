حملات لرش البرك والمستنقعات وتطهير محطات تحلية المياه والخزانات بشمال سيناء

تنفذ مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، برنامج لمكافحة الأمراض،في مختلف مراكز المحافظة وذلك من خلال حملات لرش البرك والمستنقعات ، وكذا تعقيم ، وتطهير محطات تحلية المياه والخزانات، لحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض وعدم نقل العدوي، بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته.



من جانبه قال المهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بمديرية صحة محافظة شمال سيناء، إن الوحدة أطلقت حملة للترصد الحشري ومكافحة القوارض في مختلف أحياء مدينة العريش والتجمعات التابعة لها، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، واشراف الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .





وأضاف صبحي الفرماوي، أن الحملة تشمل الترصد الحشري ومكافحة القوارض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض ورش المبيدات وتغطية محطات الصرف الصحي ورش مقالب القمامة والمخلفات بعد تجميعها، وكذا رش مادة قاتلة لليرقات في البالوعات والجحور والفتحات التي يمكن أن تكون خاصة بزواحف أو فئران، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة .





وأشار إلى أن الحملات شملت عمل مسح شامل لكافة المناطق التي تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات، خاصة مناطق البرك والمستنقعات،التي تنمو فبها الحشائش والاشجار علي المياه المالحة.كما تشمل الحملات تطهير خزانات المياه وتعقيم محطات تحلية المياه علي مياه الابار او تحلية مياه البحر.

وأوضح الفرماوي أن الحملة تشمل تغطية مناطق: جسر الوادى وضاحية السلام وأبو صقل والسلع الغذائية والمطاحن والمرحلة الرابعة بمبيدات القوارض ورش أكوام القمامة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ، ويجرى استكمال باقي المناطق والأحياء على مستوى المدينة

من جانبه ، قال الدكتور طارق محمد كامل ،وكيل وزارة الصحة ، ان المحافظة تواصل تفعيل مبادرة (خليك بالبيت.. خليك إيجابي.. خليك في بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .



وقال فتحي عثمان مدير مكتب الإعلام والتثقيف بمديرية الصحة ، انه يتم بالتنسيق مع إدارتي الطب الوقائى والمتوطنة تكثيف الجهود للتوعية ونشر التعليمات الوقائية والإرشادات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على المبادرة،حيث يتم توجيه رسائل مباشرة لكل مواطن تحت شعارى (كيف تحمى نفسك وأهلك وبلدك من الاصابة بالفيروس) و(مصر تتحدى الأزمات)، بإتباع تعليمات الجهات المعنية وجهود الدولة للقضاء على هذا الفيروس وتلاشي الإصابة بين المواطنين بمختلف مراكز المحافظة .

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